На фестивале в Венеции покажут новые фильмы Финчера, Бессона и других

Один из крупнейших европейских киносмотров анонсировал программу, которая, даже несмотря на забастовку актеров, оказалось весьма внушительной. В рамках 80-го Венецианского фестиваля представят новый триллер Дэвида Финчера «Убийца» с Майклом Фассбендером, байопик Майкла Манна «Феррари» с Адамом Драйвером, свежую драму Люка Бессона «Догмен», а также «Присциллу» Софии Копполы о супруге короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, режиссерский проект Брэдли Купера «Бернстайн», в котором он же исполнил главную роль, и другие картины.

Вне конкурса заявлены ленты таких известных кинематографистов, как Уэс Андерсон, Вуди Аллен и Ричард Линклейтер, а также «Дворец» Романа Полански, в котором компанию Фанни Ардан и Микки Рурку составил Александр Петров. В российский прокат фильм выйдет 23 ноября.