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На фоне популярности Слова пацана НМГ и платформа Wink запустили проект для помощи трудным подростка
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:55

1 мин.

«Пацаны меняются»: НМГ и платформа Wink запустили проект для помощи трудным подросткам

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и платформа Wink запустили совместный социально-просветительский проект «Пацаны меняются». Он направлен на привлечение внимания общества к проблемам подростков, оказавшихся в непростой ситуации, а также на помощь в их решении.

На сайте указаны контакты горячих линий и рекомендации психологов, способствующие преодолению возможных семейных конфликтов.

Кроме того, на сайте «Пацаны меняются» разбираются поступки персонажей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с точки зрения юридической ответственности.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. В магазинах раскупили книгу, по мотивам которой снят сериал «Слово пацана»
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