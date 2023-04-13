Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:13

На Каннском кинофестивале покажут новые картины Уэса Андерсона и Мартина Скорсезе

Кадр из фильма «Город Астероидов».
Telegram Дзен

Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и президент смотра Айрис Кноблох объявили участников 76-го фестиваля, который пройдет с 16 по 27 мая.

В основном конкурсе представлены 19 фильмов — среди них «Город Астероидов» Уэса Андерсона («Отель Гранд Будапешт»). Вне конкурса на фестивале покажут картины «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе («Таксист»), «Индиана Джонс и диск судьбы» Джеймса Мэнголда («Ford против Ferrari») и скандальный сериал «Идол» Сэма Левинсона («Эйфория»). Еще 17 картин попали в секцию «Особый взгляд».

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

2
0
Читайте также
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У сериала «Игра престолов» появится приквел — «Рыцарь семи королевств»