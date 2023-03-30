Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

На Netflix выйдет аниме-адаптация фильма «Скотт Пилигрим против всех»

Ольга Стрельникова
Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех».
Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех».
Telegram Дзен

На Netflix представили тизер аниме-сериала по мотивам фильма «Скотт Пилигрим против всех». Это история о молодом канадском парне, который живет в Торонто, любит видеоигры и играет на бас-гитаре. Он влюбляется в недавно переехавшую в его город девушку Рамону Флауэрс. Чтобы завоевать ее, главному герою придется сразиться с ее «бывшими».

Главного героя Скотта Пилигрима озвучит Майкл Сера, а Рамоне Флауэрс — актриса Мэри Элизабет Уинстэд. Также в проекте участвуют Крис Эванс, Киран Калкин, Анна Кендрик, Джонни Симмонс и другие. Дата релиза пока неизвестна.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мультфильмы
Фильмы
1
0
Читайте также
В минобороны КНР заявили о намерении сотрудничать с армией России
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро Москвы
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пластический хирург прокомментировал внешность мамы Стифлера — Дженнифер Кулидж