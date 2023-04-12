Начались съемки второго сезона сериала «Дом дракона»

Съемки сериала «Дом дракона» идут полным ходом. Уже появилась первая фотография Железного трона в Большом зале Красного замка. «Дом Дракона вернулся. Мы очень рады снова сниматься с членами нашей первоначальной семьи, а также с новыми талантами по обе стороны камеры. Все ваши любимые персонажи скоро будут составлять заговоры за столами совета, маршировать со своими армиями и сражаться на своих драконах», — обозначил начало съемок исполнительный продюсер и соавтор проекта Райан Кондал. Об этом сообщили на портале Deadline.

В основу сериала «Дом дракона» легла книга Джорджа Р.Р. Мартина (также исполнительный продюсер) «Огонь и кровь» об истории дома Таргариенов. Действия в ней разворачиваются за 200 лет до событий «Игры престолов». Второй сезон будет на две серии короче, чем первый, который, по данным HBO, в среднем собирал аудиторию не менее 29 миллионов зрителей за эпизод.

Во втором сезоне появятся актеры Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Ева Бест, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мизуно и Рис Иванс. Также вернутся к съемкам Гарри Коллетт, Бетани Антония, Фиби Кэмпбелл, Фиа Сабан, Джефферсон Холл и Мэтью Нидхэм. Дата выхода новых эпизодов пока неизвестна.