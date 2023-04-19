Началось производство нового фильма о Супермене.

Сегодня, 12:45
Соруководитель DC Studios Джеймс Ганн сообщил, что сегодня «погрузился» в ранний этап пре-продакшна картины «Супермен: Наследие». По словам режиссера «Стражей галактики», работа над костюмами и дизайном уже запущена. Также Ганн опубликовал титульный лист законченного сценария фильма.
«Супермен: Наследие» станет частью обновленной киновселенной DC. Джеймс Ганн выступит его режиссером и сценаристом. Премьера картины назначена на 11 июля 2025. Генри Кавилл («Человек из стали», «Ведьмак») не вернется к роли Кларка Кента — известно только, что новый актер будет моложе 40 лет.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!