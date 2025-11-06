Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Нам покер сериал 2025: дата выхода — расписание серий и трейлер
Фильмы и сериалы

6 ноября, 19:00

1 мин.

Стартовал сериал «Нам покер»: расписание релиза эпизодов

Евгений Плитин
Автор
Кадр из сериала «Нам покер», реж. Рустам Ильясов, НМГ Студия
Фото Кадр из сериала «Нам покер», реж. Рустам Ильясов, НМГ Студия

5 ноября в онлайн-кинотеатре Wink стартовал сериал «Нам покер». По сюжету трое друзей открывают в своей квартире маленький покерный клуб, который со временем грозит превратиться в подпольную игровую империю.

Кто снялся в сериале «Нам покер»

В проекте играют Александра Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Петр Скворцов, Дарья Верещагина, Сабина Ахмедова.

Трейлер сериала «Нам покер»

Расписание выхода эпизодов сериала «Нам покер»

1 серия 5 ноября
2 серия 5 ноября
3 серия 12 ноября
4 серия 12 ноября
5 серия 19 ноября
6 серия 19 ноября
7 серия 26 ноября
8 серия 26 ноября
9 серия 3 декабря
10 серия 3 декабря
ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Читайте далее
Вышел дебютный тизер-трейлер байопика о Майкле Джексоне