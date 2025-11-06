Стартовал сериал «Нам покер»: расписание релиза эпизодов

5 ноября в онлайн-кинотеатре Wink стартовал сериал «Нам покер». По сюжету трое друзей открывают в своей квартире маленький покерный клуб, который со временем грозит превратиться в подпольную игровую империю.

Кто снялся в сериале «Нам покер»

В проекте играют Александра Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Петр Скворцов, Дарья Верещагина, Сабина Ахмедова.

Трейлер сериала «Нам покер»

Расписание выхода эпизодов сериала «Нам покер»