Стартовал сериал «Нам покер»: расписание релиза эпизодов

6 ноября, 19:00
5 ноября в онлайн-кинотеатре Wink стартовал сериал «Нам покер». По сюжету трое друзей открывают в своей квартире маленький покерный клуб, который со временем грозит превратиться в подпольную игровую империю.
В проекте играют Александра Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Петр Скворцов, Дарья Верещагина, Сабина Ахмедова.
|1 серия
|5 ноября
|2 серия
|5 ноября
|3 серия
|12 ноября
|4 серия
|12 ноября
|5 серия
|19 ноября
|6 серия
|19 ноября
|7 серия
|26 ноября
|8 серия
|26 ноября
|9 серия
|3 декабря
|10 серия
|3 декабря