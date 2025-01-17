Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Нарния фильм Греты Гервиг: когда выйдет и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:15

1 мин.

Стало известно, когда выйдет «Нарния» Греты Гервиг

Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», реж. Эндрю Адамсон / Walt Disney Pictures, Walden Media
Фото Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», реж. Эндрю Адамсон / Walt Disney Pictures, Walden Media
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Издание Deadline сообщило, что «Нарния» Греты Гервиг выйдет 26 ноября 2026 года в Imax на День благодарения. Через две недели картина появится на Netflix прямо к Рождеству.

Это не первый раз, когда Imax сотрудничает с Netflix. Ранее они объединяли силы для премьеры фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы» и музыкальной короткометражки Пола Томаса Андерсона ANIMA.

Лучшие режиссерские дебюты: первые фильмы известных режиссеров. 8 дебютных фильмов известных режиссеров: от Жан-Люка Годара до Греты Гервиг

В 2023 году Грета Гервиг выпустила фильм «Барби». Он собрал в мировом прокате почти полтора миллиарда долларов, что сделало картину не только самой кассовой в году, но и самой кассовой в истории, снятой женщиной.

Фильм получил семь номинаций на «Оскар» и даже выиграл золотую статуэтку киноакадемии за песню Билли Айлиш What Was I Made For?.

У самой Греты Гервиг четыре номинации на «Оскар»: помимо «Барби», за сценарий фильмов «Маленькие женщины» и «Леди Берд» (за эту картину Гервиг была номинирована и как лучший режиссер).

Барби 2 фильм: будет&nbsp;ли новая часть с&nbsp;Марго Робби. Сиквел «Барби» может находиться в разработке

Фильмы
Новости холдинга
«Молдовагаз» заявил о признании исторического долга перед «Газпромом» в $709 млн
Овечкин побил великий рекорд Ягра. И скоро побьет еще одно его достижение
В ГД внесли законопроект о сдаче в пяти регионах только двух предметов на ОГЭ
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу пропускавших от одного игрока вратарей
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже