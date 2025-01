Стало известно, когда выйдет «Нарния» Греты Гервиг

Издание Deadline сообщило, что «Нарния» Греты Гервиг выйдет 26 ноября 2026 года в Imax на День благодарения. Через две недели картина появится на Netflix прямо к Рождеству.

Это не первый раз, когда Imax сотрудничает с Netflix. Ранее они объединяли силы для премьеры фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы» и музыкальной короткометражки Пола Томаса Андерсона ANIMA.

В 2023 году Грета Гервиг выпустила фильм «Барби». Он собрал в мировом прокате почти полтора миллиарда долларов, что сделало картину не только самой кассовой в году, но и самой кассовой в истории, снятой женщиной.

Фильм получил семь номинаций на «Оскар» и даже выиграл золотую статуэтку киноакадемии за песню Билли Айлиш What Was I Made For?.

У самой Греты Гервиг четыре номинации на «Оскар»: помимо «Барби», за сценарий фильмов «Маленькие женщины» и «Леди Берд» (за эту картину Гервиг была номинирована и как лучший режиссер).