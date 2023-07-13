«Наследники» лидируют по количеству номинаций на «Эмми»

Сегодня, 20:00
Накануне стали известны претенденты на главную телевизионную награду. В лидеры вырвались проекты канала HBO: 27 номинаций у «Наследников», 24 — у «Одних из нас» и 23 — у «Белого лотоса». В категории «Лучший драматический сериал» их соперниками стали «Андор», «Дом Дракона», «Корона», «Лучше звоните Солу» и «Шершни».
За звание «Лучший комедийный сериал» поборются «Барри», «Быть присяжным», «Медведь», «Начальная школа «Эбботт», «Тед Лассо», «Убийства в одном здании», «Удивительная миссис Мэйзел» и «Уэнсдей».
Рекордные три номинации получил Педро Паскаль: актер значится в категориях «Лучший актер в драматическом сериале» за «Одних из нас», «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале» за Saturday Night Live и «Выдающийся рассказчик» за документальное шоу о природе южноамериканского региона Патагония Patagonia: Life on the Edge of the World.
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