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Настоящий детектив: 5 сезон продолжение
Фильмы и сериалы

25 февраля, 22:00

1 мин.

HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Настоящий детектив»
Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив»
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Издание Deadline сообщает, что сериал «Настоящий детектив: Страна ночи» продлен на пятый сезон. Шоураннером проекта останется создательница четвертого сезона Исса Лопес.

«Настоящий детектив: Страна ночи» рассказывал о детективах Лиз Дэнвepc (Джоди Фостер) и ее напарнице Эвaнджeлин Haвappо (Кали Рейс), которые вели дело об убийстве ученых, работавших на научно-исследовательской станции на Аляске.

Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил самые высокие рейтинги за всю историю проекта.

Настоящий детектив: Страна ночи, Джоди Фостер. Удалось ли 4-му сезону «Настоящего детектива» превзойти старую эпоху проекта

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