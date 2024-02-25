HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон

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Издание Deadline сообщает, что сериал «Настоящий детектив: Страна ночи» продлен на пятый сезон. Шоураннером проекта останется создательница четвертого сезона Исса Лопес.

«Настоящий детектив: Страна ночи» рассказывал о детективах Лиз Дэнвepc (Джоди Фостер) и ее напарнице Эвaнджeлин Haвappо (Кали Рейс), которые вели дело об убийстве ученых, работавших на научно-исследовательской станции на Аляске.

Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил самые высокие рейтинги за всю историю проекта.