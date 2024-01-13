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Настоящий детектив Страна ночи, 4 сезон: дата выхода, расписание серий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:00

1 мин.

Дата выхода «Настоящий детектив: Страна ночи»: расписание серий

«Настоящий детектив: Страна ночи» с Джоди Фостер выйдет 14 января
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи».
Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»
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Премьера четвертого сезона сериала «Настоящий детектив» пройдет уже завтра, 14 января.

По сюжету проекта детектив Лиз Дэнвepc (Джоди Фостер) и ее напарница Эвaнджeлин Haвappo (Кали Рейс) будут расследовать серию загадочных убийств на Аляске.

Джоди Фостер, Мавританец. «Надеюсь, людям скоро это надоест». Джоди Фостер считает, что период популярности кинокомиксов затянулся

«Страна ночи» — первый сезон «Настоящего детектива», получивший подзаголовок, а также первый сезон проекта, в котором создатель сериала Ник Пиццолатто будет участвовать только в качестве исполнительного продюсера.

В четвертый сезон «Настоящего детектива» войдет шесть эпизодов, последний из которых выйдет 18 февраля.

Расписание выхода серий «Настоящий детектив: Страна ночи»

4-й сезон, 1-я серия 14 января 2024 года
4-й сезон, 2-я серия 14 января 2024 года
4-й сезон, 3-я серия 28 января 2024 года
4-й сезон, 4-я серия 4 февраля 2024 года
4-й сезон, 5-я серия 11 февраля 2024 года
4-й сезон, 6-я серия 18 февраля 2024 года
Настоящий детектив: Страна ночи, Джоди Фостер. «Настоящий детектив: Страна ночи»: дата выхода, актеры и все, что известно о 4-м сезоне
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