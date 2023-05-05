Натали Портман ведет переговоры с Райаном Рейнольдсом об игре между их командами

На премьере документального сериала HBO Max «Город ангелов» в беседе с порталом ET Натали Портман рассказала об идее провести товарищеские матчи между ее женским профессиональным футбольным клубом «Энджел Сити» (Angel City FC) с командой актера Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни «Рексхэм» (Wrexham AFC Women).

«Энджел Сити» — команда, созданная Натали Портман при участии Евы Лонгории, Серены Уильямс и других персон. Она заняла восьмое место в своем первом сезоне в Национальной женской футбольной лиге в 2022 году, что отражено в документальном фильме HBO Max. Перед тем как воплотить свою мечту в жизнь, актриса столкнулась с большим количеством отказов, но была полна решимости отчасти благодаря вере в команду и спортсменок мирового уровня в ее составе. «Было невероятным получить такую поддержку. Было действительно трогательно, когда люди присоединились к нам, потому что мы этого не ждали. Мы получили много отказов, прежде чем услышать да», — пояснила Натали Портман.

Команда актрисы послужила источником вдохновения для многих других женских команд и даже для членов ее собственной семьи. Натали Портман занимается спортом со своими двумя детьми: Алефом (12 лет) и Амалией (6 лет). «Женщины-спортсменки очень важны для девочек. Но также важно, чтобы все дети видели спортсменок. Когда я росла, я боготворила спортсменов-мужчин. Мы не должны отождествлять себя только с людьми, похожими на нас», — резюмировала актриса.

«Город ангелов» начнет транслироваться на HBO Max с 16 мая.