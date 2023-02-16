Названа дата релиза мини-сериала «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен

Выход премьерного сезона мини-сериала «Любовь и смерть"/Love and Death с Элизабет Олсен намечен на 27 апреля.

В центре сюжета примерные подруги: поют в церковном хоре, их дети дружат, а мужья работают в Кремниевой долине. Но идеальная картинка будет разбита одним ударом топора... В основу мини-сериала легла реальная история, произошедшая в 80-х годах.

Вместе с Элизабет Олсен главные роли сыграют Джесси Племонс и Лили Рэйб.