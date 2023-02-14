Названа дата выхода третьего сезона «Теда Лассо»

Третий сезон комедийного сериала «Тед Лассо"/Ted Lasso с Джейсоном Судейкисом в главной роли выйдет на экраны 15 марта. Об этом официально заявили в AppleTV.

Первый сезон был запущен в 2020 году. С того момента сериал не просто полюбился зрителям, но и был удостоен награды премии «Эмми». Немалую роль в этом в прямом смысле сыграл Джейсон Судейкис. Образ обаятельного и оптимистичного Теда Лассо был позаимствован им из рекламных роликов NBC Sports.

По сюжету тренер по американскому футболу занимает пост наставника английской футбольной команды. Практически ничего не понимая в европейском футболе, он все же находит выходы из различных комичных и драматических ситуаций на протяжении всего сериала.