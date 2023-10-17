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Сегодня, 17:15

Названы имена режиссеров 15-го сезона «Доктора Кто»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Как сообщает RadioTimes, в последнем выпуске официального журнала «Доктор Кто» были названы имена режиссеров пятнадцатого сезона проекта.

Шоураннер Рассел Т. Дэвис и продюсер Фил Коллинсон рассказали, что в числе счастливчиков Питер Хор, который снимал седьмой эпизод шестого сезона «Доктора Кто» «Хороший человек идет на войну». Еще постановщик известен по третьей серии «Долгое-долгое время» проекта HBO «Одни из нас».

Хор будет отвечать за эпизоды второго блока пятнадцатого сезона. Первый же блок взял на себя Алекс Пиллаи, известный по работе над сериалами «Бриджертоны» и «Леденящие душу приключения Сабрины».

На данный момент «Доктор Кто» приближается к спецвыпускам, премьера которых запланирована на ноябрь этого года. Затем выйдет новогодний спецэпизод, а в следующем году начнут выходить серии четырнадцатого сезона.

Ранее BBC показала первый день Мэтта Смита в роли Повелителя Времени и (как казалось на тот момент) последний день Дэвида Теннанта в образе Доктора.

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