Начались съемки фильма Алексея Чадова «(Не) искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем

Стартовали съемки фильма Алексея Чадова («Своя война. Шторм в пустыне») «(Не) искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем («Слово пацана. Кровь на асфальте») в главной роли. Сюжет проекта сосредоточен на 17-летнем студенте Жене, который попадает в испытательный образец робота «Апостол», обладающего собственной волей. Вместе с пилотом машина решает сбежать из лаборатории. Чтобы вернуться домой, главному герою предстоит поладить с искусственным интеллектом.

«Меня, как и многих современников, волнует тема искусственного интеллекта. Это будущее, о котором мы мальчишками мечтали, фантазировали и смотрели кино. Как мы будем жить с AI, зависит от нас самих, но я верю, что если вложить душу в искусственную вещь, то она тоже становится живой», — рассказал режиссер картины Алексей Чадов.

В проекте также снимутся Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова, Люба Друзьяк, Борис Каморзин, Андрей Свиридов и Владимир Гарцунов.

Премьера фильма «(Не) искусственный интеллект» пройдет в 2025 году.