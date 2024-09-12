Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Не искусственный интеллект фильм: когда выйдет, Леон Кемстач — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:15

1 мин.

Начались съемки фильма Алексея Чадова «(Не) искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «(Не) искусственный интеллект»
Фото Кадр со съемок фильма «(Не) искусственный интеллект»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Стартовали съемки фильма Алексея Чадова («Своя война. Шторм в пустыне») «(Не) искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем («Слово пацана. Кровь на асфальте») в главной роли. Сюжет проекта сосредоточен на 17-летнем студенте Жене, который попадает в испытательный образец робота «Апостол», обладающего собственной волей. Вместе с пилотом машина решает сбежать из лаборатории. Чтобы вернуться домой, главному герою предстоит поладить с искусственным интеллектом.

«Меня, как и многих современников, волнует тема искусственного интеллекта. Это будущее, о котором мы мальчишками мечтали, фантазировали и смотрели кино. Как мы будем жить с AI, зависит от нас самих, но я верю, что если вложить душу в искусственную вещь, то она тоже становится живой», — рассказал режиссер картины Алексей Чадов.

В проекте также снимутся Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова, Люба Друзьяк, Борис Каморзин, Андрей Свиридов и Владимир Гарцунов.

Премьера фильма «(Не) искусственный интеллект» пройдет в 2025 году.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Леон Кемстач: история актера, сыгравшего Пальто в сериале «Слово пацана»

Фильмы
Новости холдинга
Умер журналист Николай Сванидзе
Лучший игрок Семака не успевает восстановиться. Что происходит в ЦСКА и «Зените» накануне их матча
В Сумской области Украины заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Вышел тизер сериала «Франшиза» с Даниэлем Брюлем

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ