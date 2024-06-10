Сериал «Недетское кино» выйдет на СТС

12 июня на СТС в 12:00 пройдет телевизионная премьера сериала «Недетское кино». По сюжету проекта школьники Даня и Таисия случайно активируют портал времени, запустив в наш мир сказочных персонажей, в числе которых — богатырь Даньслав, Жаба Жабовна, Кикимора, Кощей и Леший.

В сериале снялись Александр Головин, Настасья Самбурская, Кай Гетц, Диана Енакаева, Ольга Прокофьева, Мария Шумакова, Никита Тарасов, Юрий Чурсин, Александр Яцко и Александра Ребенок.

Онлайн-премьера сериала «Недетское кино» состоялась 1 января 2024 года на платформе Wink.