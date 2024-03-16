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Ненормальный 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

16 марта, 13:05

1 мин.

Комедийная драма «Ненормальный» выйдет в российских кинотеатрах 28 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ненормальный».
Фото Кадр из фильма «Ненормальный»
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28 марта в российский прокат выйдет дебютная картина Ильи Маланина «Ненормальный».

Сюжет проекта сосредоточен на 8-летнем Коле, который отличается от других детей. У персонажа врожденная болезнь, победить которую во многом герою помогает внезапно открывшийся музыкальный талант.

Повзрослев и исцелившись, герой начинает стремиться к свободе и поиску собственного пути.

В фильме снялись Александр Яценко, Наталья Кудряшова, Елисей Свеженцев, Илларион Маров, Сюй Шиюэ, Надежда Маркина, Денис Давыдов и Дмитрий Жиров.

Картина «Ненормальный» выйдет в российских кинотеатрах 28 марта.

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