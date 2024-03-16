Комедийная драма «Ненормальный» выйдет в российских кинотеатрах 28 марта

16 марта, 13:05
28 марта в российский прокат выйдет дебютная картина Ильи Маланина «Ненормальный».
Сюжет проекта сосредоточен на 8-летнем Коле, который отличается от других детей. У персонажа врожденная болезнь, победить которую во многом герою помогает внезапно открывшийся музыкальный талант.
Повзрослев и исцелившись, герой начинает стремиться к свободе и поиску собственного пути.
В фильме снялись Александр Яценко, Наталья Кудряшова, Елисей Свеженцев, Илларион Маров, Сюй Шиюэ, Надежда Маркина, Денис Давыдов и Дмитрий Жиров.
Картина «Ненормальный» выйдет в российских кинотеатрах 28 марта.