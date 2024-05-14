Комедия «Непослушники» с Гошей Куценко выйдет в прокат 6 июня

6 июня в российский прокат выйдет комедия «Непослушники» с Гошей Куценко в главной роли. Режиссером проекта выступил Владимир Котт («Дикая»).

По сюжету Дима и Саша Черный сумели оставить свою прошлую жизнь позади. Один стал успешным менеджером по продажам в автосалоне, а другой — добропорядочным монахом в тихой обители у отца Анатолия.

Персонажи живут спокойно до тех пор, пока в монастырь на перевоспитание не привозят четырех детдомовских детей.

В фильме снялись Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, Борис Каморзин и Олег Васильков.

«Непослушники» выйдут в российских кинотеатрах 6 июня.