Комедия «Непослушники» с Гошей Куценко выйдет в прокат 6 июня

Сегодня, 18:40
6 июня в российский прокат выйдет комедия «Непослушники» с Гошей Куценко в главной роли. Режиссером проекта выступил Владимир Котт («Дикая»).
По сюжету Дима и Саша Черный сумели оставить свою прошлую жизнь позади. Один стал успешным менеджером по продажам в автосалоне, а другой — добропорядочным монахом в тихой обители у отца Анатолия.
Персонажи живут спокойно до тех пор, пока в монастырь на перевоспитание не привозят четырех детдомовских детей.
В фильме снялись Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, Борис Каморзин и Олег Васильков.
«Непослушники» выйдут в российских кинотеатрах 6 июня.