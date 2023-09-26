Netflix представил тизер реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара»

Netflix опубликовал тизер грядущего реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара» (Squid Game). Проект получил название «Игра в кальмара: Вызов» (Squid Game: The Challenge).

Как и в оригинальном сериале, в реалити-шоу приняли участие 456 человек со всего мира. На долю героев выпали испытания, основанные на тех, что были показаны в «Игре в кальмара». Победитель забирает 4,56 миллиона долларов.

В отличие от сериала, все герои шоу, конечно, были в безопасности. Тем не менее, выбывшие участники проекта жаловались на то, что соревнования были сфальцифицированы. Представители Netflix эти обвинения отрицали.

Премьера реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов» пройдет 22 ноября.