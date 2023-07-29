Netflix выпустил трейлер документальной ленты «Депп против Херд»

Судебные разбирательства бывших супругов до сих пор не дают покоя кинематографистам. В прошлом году уже вышла художественная картина «Скандальное мнение: Дело Деппа против Херд», на очереди — документальный фильм, авторы которого обещают разобраться, на чьей же все-таки стороне была правда.

Накануне стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер грядущего трехсерийного проекта «Депп против Херд»: в нем покажут не только отрывки судебных заседаний, но и то, как они воспринимались публикой в Интернете. Премьера запланирована на 16 августа.