Netflix выпустил трейлер документальной ленты «Депп против Херд»

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Судебные разбирательства бывших супругов до сих пор не дают покоя кинематографистам. В прошлом году уже вышла художественная картина «Скандальное мнение: Дело Деппа против Херд», на очереди — документальный фильм, авторы которого обещают разобраться, на чьей же все-таки стороне была правда.
Накануне стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер грядущего трехсерийного проекта «Депп против Херд»: в нем покажут не только отрывки судебных заседаний, но и то, как они воспринимались публикой в Интернете. Премьера запланирована на 16 августа.
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