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Сегодня, 15:45

Netflix закроет сервис DVD-проката после 25 лет работы

Георгий Амиян
Киножурналист
Netflix.
Фото Netflix
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Содиректор Netflix Тед Сарандос сообщил, что компания закроет сервис проката фильмов на DVD. По словам Сарандоса, целью компании всегда было предоставлять пользователям лучший сервис, но из-за продолжающихся сокращений это становится все сложнее:

«Наши легендарные красные конверты перевернули представление о том, как можно смотреть сериалы и фильмы из дома, и проложили дорогу к переходу на стриминг».

Изначально Netflix была сервисом DVD-проката «по почте». За 25 лет работы компания отправила более 5,2 млрд заказов. Последние диски доставят клиентам 29 сентября 2023 года.

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