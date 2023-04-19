Netflix закроет сервис DVD-проката после 25 лет работы

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Содиректор Netflix Тед Сарандос сообщил, что компания закроет сервис проката фильмов на DVD. По словам Сарандоса, целью компании всегда было предоставлять пользователям лучший сервис, но из-за продолжающихся сокращений это становится все сложнее:
«Наши легендарные красные конверты перевернули представление о том, как можно смотреть сериалы и фильмы из дома, и проложили дорогу к переходу на стриминг».
Изначально Netflix была сервисом DVD-проката «по почте». За 25 лет работы компания отправила более 5,2 млрд заказов. Последние диски доставят клиентам 29 сентября 2023 года.
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