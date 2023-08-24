«Неудержимые 4»: у боевика со Стэтхэмом и Сталлоне появился трейлер без цензуры

Судя по опубликованному 23 августа видео, создатели экшн-франшизы прислушались к поклонникам: «Пожалуйста, сделайте «Неудержимых 4» с рейтингом R», — гласит надпись в самом начале ролика. Свежий трейлер предлагает зрителям море крови, нецензурные выражения и откровенные кадры с участием Джейсона Стэтхэма и Меган Фокс.

В новой части также засветились Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Энди Гарсия и рэпер 50 Cent. Режиссером боевика выступил Скотт Во («Need for Speed: Жажда скорости»). В российский прокат «Неудержимые 4» официально выйдут уже 21 сентября.