Дата выхода сериала «Неверные»: расписание релиза эпизодов

7 марта на платформе Wink пройдет премьера многосерийной драмы «Неверные», по сюжету которой главная героиня — блистательный адвокат, специализирующаяся на семейных и бракоразводных процессах. Она способна помочь своим клиентам найти выход из самых сложных ситуаций, но не может справиться со своей собственной жизнью.

В сериале снялись Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая и Евгений Санников.

Расписание релиза эпизодов сериала «Неверные»