Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Неверные 2024: дата выхода серий, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

4 марта, 22:05

1 мин.

Дата выхода сериала «Неверные»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Неверные».
Фото Кадр из сериала «Неверные»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

7 марта на платформе Wink пройдет премьера многосерийной драмы «Неверные», по сюжету которой главная героиня — блистательный адвокат, специализирующаяся на семейных и бракоразводных процессах. Она способна помочь своим клиентам найти выход из самых сложных ситуаций, но не может справиться со своей собственной жизнью.

В сериале снялись Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая и Евгений Санников.

Расписание релиза эпизодов сериала «Неверные»

1 серия 7 марта
2 серия 7 марта
3 серия 14 марта
4 серия 21 марта
5 серия 28 марта
6 серия 4 апреля
7 серия 11 апреля
8 серия 18 апреля
Воронины, Костя-Вера. «Воронины» вернутся на СТС под названием «Костя-Вера»
Сериалы
1
Обсудить
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Опубликован новый трейлер мультфильма «Гарфилд»