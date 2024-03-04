Дата выхода сериала «Неверные»: расписание релиза эпизодов

4 марта, 22:05
7 марта на платформе Wink пройдет премьера многосерийной драмы «Неверные», по сюжету которой главная героиня — блистательный адвокат, специализирующаяся на семейных и бракоразводных процессах. Она способна помочь своим клиентам найти выход из самых сложных ситуаций, но не может справиться со своей собственной жизнью.
В сериале снялись Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая и Евгений Санников.
|1 серия
|7 марта
|2 серия
|7 марта
|3 серия
|14 марта
|4 серия
|21 марта
|5 серия
|28 марта
|6 серия
|4 апреля
|7 серия
|11 апреля
|8 серия
|18 апреля