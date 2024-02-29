Стартовал фантастический мультсериал «Невский»: расписание релиза эпизодов

25 февраля на «Кинопоиске» прошла премьера российского мультсериала «Невский» по мотивам одноименных комиксов.

События разворачиваются во вселенной «Тридевять Земель». По сюжету проекта злу противостоит команда супергероев: Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая, Кот-Ученый и богатырь Невский, которому уже так много лет, что он позабыл свое имя.

Персонажей в «Невском» озвучили Илья Исаев, Иван Чабан, Акмаль Ходжаниязов, Сергей Анненков, Люся Чеботина, Глеб Гаврилов и Сергей Воробьев.

Расписание релиза эпизодов мультсериала «Невский»