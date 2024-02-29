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Невский, мультсериал 2024: дата выхода, расписание серий, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

29 февраля, 15:30

1 мин.

Стартовал фантастический мультсериал «Невский»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Невский».
Фото Кадр из мультсериала «Невский»
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25 февраля на «Кинопоиске» прошла премьера российского мультсериала «Невский» по мотивам одноименных комиксов.

События разворачиваются во вселенной «Тридевять Земель». По сюжету проекта злу противостоит команда супергероев: Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая, Кот-Ученый и богатырь Невский, которому уже так много лет, что он позабыл свое имя.

Персонажей в «Невском» озвучили Илья Исаев, Иван Чабан, Акмаль Ходжаниязов, Сергей Анненков, Люся Чеботина, Глеб Гаврилов и Сергей Воробьев.

Расписание релиза эпизодов мультсериала «Невский»

1 серия 25 февраля
2 серия 25 февраля
3 серия 25 февраля
4 серия 3 марта
5 серия 10 марта
6 серия 17 марта
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