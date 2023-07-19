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Сегодня, 10:30

Независимые голливудские студии не прекратят работу на время забастовки

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Вавилон».
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Гильдия киноактеров опубликовала список из 39 проектов, получивших официальное разрешение на продолжение съемок. Среди них — музыкальная драма «Дева Мария» с Энн Хэтэуэй, фэнтези «Смерть единорога» с Полом Раддом и Дженной Ортегой, режиссерская работа Мэла Гибсона, а также новые фильмы с участием Ребел Уилсон, Мэттью МакКонахи, Сигурни Уивер, Мадса Миккельсена и других.

Напомним, что на время протестов профсоюз запрещает актерам участвовать в съемках, рекламировать уже готовые картины и даже проходить пробы в новые, однако разработкой перечисленных проектов занимаются инди-киностудии и независимые продюсеры, не связанные с крупными корпорациями. Ранее также сообщалось, что забастовка не повлияет и на второй сезон «Дома Дракона».

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