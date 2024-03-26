Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Никита Кологривый: сыграет или нет Жириновского в фильме
Фильмы и сериалы

26 марта, 12:45

1 мин.

Режиссер фильма о Жириновском опроверг информацию, что Кологривый лишился роли политика

Мария Маковей
Автор
Кологривый.
Фото Никита Кологривый, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Ранее в СМИ распространялась информация, что Никиту Кологривого лишили роли Жириновского из-за пьяного дебоша в новосибирском лаунж-баре. Однако режиссер биографического фильма о политике Александр Баранов в разговоре с RT заявил, что кастинг на главную роль еще даже не стартовал. У Кологривого будет возможность сыграть лидера партии, если руководство ЛДПР не будет против.

«Главное — как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — говорит Баранов.

Тем временем в пресс-службе партии заявили, что «сейчас не самое подходящее время» обсуждать кандидатуру актера на роль Жириновского.

Никита Кологривый. Арест актера Никиты Кологривого: подробности случившегося
Фильмы
9
Обсудить
Новости холдинга
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
«Арбитры порой принимали нелогичные решения»: Кожевников поддержал слова мнение председателя Совета Директоров СКА Медведева о предвзятости судейства 
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Сиквел «Чебурашки» выйдет в 2026 году