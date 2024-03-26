Режиссер фильма о Жириновском опроверг информацию, что Кологривый лишился роли политика

Ранее в СМИ распространялась информация, что Никиту Кологривого лишили роли Жириновского из-за пьяного дебоша в новосибирском лаунж-баре. Однако режиссер биографического фильма о политике Александр Баранов в разговоре с RT заявил, что кастинг на главную роль еще даже не стартовал. У Кологривого будет возможность сыграть лидера партии, если руководство ЛДПР не будет против.

«Главное — как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — говорит Баранов.

Тем временем в пресс-службе партии заявили, что «сейчас не самое подходящее время» обсуждать кандидатуру актера на роль Жириновского.