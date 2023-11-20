Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:00

Николь Кидман подтвердила разработку третьего сезона «Большой маленькой лжи»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»
Telegram Дзен

Сопродюсер и исполнительница одной из главных ролей в сериале «Большая маленькая ложь» Николь Кидман рассказала, что третий сезон проекта находится в разработке: «Сериал случился в тот период жизни, когда у меня уже были дети и я думала об окончании карьеры. Потом у нас с Риз Уизерспун появилась возможность создать это шоу и продюсировать его. Благодаря зрителям сериал стал невероятно успешным. Чтобы вы знали, мы планируем выпустить третий сезон».

«Большая маленькая ложь» построен на одноименном романе Лианы Мориарти и рассказывает о группе женщин, проходящих через непростые жизненные испытания.

Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн.

Лучшие сериалы HBO: список и&nbsp;рейтинг. 12 лучших сериалов HBO

Сериалы
0
Читайте также
МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Тайка Вайтити рассказал о своем фильме по вселенной «Звездных войн»