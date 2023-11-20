Николь Кидман подтвердила разработку третьего сезона «Большой маленькой лжи»

Сопродюсер и исполнительница одной из главных ролей в сериале «Большая маленькая ложь» Николь Кидман рассказала, что третий сезон проекта находится в разработке: «Сериал случился в тот период жизни, когда у меня уже были дети и я думала об окончании карьеры. Потом у нас с Риз Уизерспун появилась возможность создать это шоу и продюсировать его. Благодаря зрителям сериал стал невероятно успешным. Чтобы вы знали, мы планируем выпустить третий сезон».

«Большая маленькая ложь» построен на одноименном романе Лианы Мориарти и рассказывает о группе женщин, проходящих через непростые жизненные испытания.

Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн.