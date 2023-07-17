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Сегодня, 11:35

Николас Виндинг Рефн рассказал о попытках написать сценарий с помощью ChatGPT

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Неоновый демон».
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На фоне забастовки сценаристов, которые, помимо всего прочего, требуют защиты от искусственного интеллекта, датский режиссер поделился своим личным опытом. В разговоре с изданием IndieWire Николас Виндинг Рефн вспомнил, как пытался работать над сценарием с помощью ChatGPT, но на каждый спорный вопрос чат-бот отвечал фразами «я не могу это прокомментировать» или «позвоните по данной горячей линии», а также предлагал ему обратиться за профессиональной помощью.

Автор «Драйва» и «Неонового демона» пояснил, что, по его мнению, подобные технологии могут создавать только «пустой» контент, а если ваш текст в итоге получает одобрение от искусственного интеллекта, то это знак, что стоит все переписать.

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