Николай Валуев назвал свои любимые мультфильмы

30 октября, 14:05
Экс-чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев рассказал «СЭ» о своих любимых анимационных картинах.
В список предпочтений 52-летнего спортсмена вошли как голливудские хиты, так и шедевры советской мультипликации. Среди зарубежных работ Валуев выделил диснеевские «Книгу джунглей» и «Короля Льва».
«Это вообще шикарная работа», — отметил политик, говоря о классической анимации Disney.
Из отечественного наследия Валуев отметил цикл пластилиновых мультфильмов — «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», а также «Архангельские новеллы», озвученные Евгением Леоновым. Также в топ-лист попали «Остров сокровищ», «Ну, погоди!» и кукольная анимация «Домовенок Кузя», которую он пересматривал уже со своими детьми.
Напомним, Валуев активно участвует в культурных проектах — с 2016 года он регулярно ведет детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!», а теперь озвучивает Великана в полнометражном семейном фильме «Маша и Медведи», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Симон Вирсаладзе
Низзя. Норштейн нескрепный.
01.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну и?
01.11.2025
Apple User c7c3d8
и как я до этого жил без данной информации
30.10.2025
НВ
"ежик в тумане" твой любимый мультфильм, Николай
30.10.2025
пражанин
нескрепные мультики, ни в одном нет многодетной (трое детей) семьи, а в "Ну, погоди" волк вообще курит. Якутский член Единой россии уже подтвердил, что на самом деле волк не курит, и это все происки Запада, которые нам в советские годы внедрили в мультик, что Волк курит...
30.10.2025