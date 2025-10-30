Видео
Николай Валуев назвал свои любимые мультфильмы
Фильмы и сериалы

30 октября, 14:05

1 мин.

Николай Валуев назвал свои любимые мультфильмы

Артем Евстафьев
Автор
Фото Кристина Кормилицына, Известия

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев рассказал «СЭ» о своих любимых анимационных картинах.

В список предпочтений 52-летнего спортсмена вошли как голливудские хиты, так и шедевры советской мультипликации. Среди зарубежных работ Валуев выделил диснеевские «Книгу джунглей» и «Короля Льва».

«Это вообще шикарная работа», — отметил политик, говоря о классической анимации Disney.

Из отечественного наследия Валуев отметил цикл пластилиновых мультфильмов — «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», а также «Архангельские новеллы», озвученные Евгением Леоновым. Также в топ-лист попали «Остров сокровищ», «Ну, погоди!» и кукольная анимация «Домовенок Кузя», которую он пересматривал уже со своими детьми.

Напомним, Валуев активно участвует в культурных проектах — с 2016 года он регулярно ведет детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!», а теперь озвучивает Великана в полнометражном семейном фильме «Маша и Медведи», премьера которого состоится в ноябре этого года.

Валуев рассказал о съемках в «Городке»: охрана избила съемочную группу

  • Симон Вирсаладзе

    Низзя. Норштейн нескрепный.

    01.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну и?

    01.11.2025

  • Apple User c7c3d8

    и как я до этого жил без данной информации

    30.10.2025

  • НВ

    "ежик в тумане" твой любимый мультфильм, Николай

    30.10.2025

  • пражанин

    нескрепные мультики, ни в одном нет многодетной (трое детей) семьи, а в "Ну, погоди" волк вообще курит. Якутский член Единой россии уже подтвердил, что на самом деле волк не курит, и это все происки Запада, которые нам в советские годы внедрили в мультик, что Волк курит...

    30.10.2025