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Никому не известный (A Complete Unknown) 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

8 октября, 17:10

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Никому не известный» с Тимоти Шаламе

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Никому не известный»
Фото Кадр из фильма «Никому не известный»
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SearchlightPictures опубликовал трейлер фильма «Никому не известный» (A Complete Unknown). Картина Джеймса Мэнголда («Логан») рассказывает о творческом пути музыканта Боба Дилана и полемике вокруг его перехода к электрозвучанию.

В музыкальном байопике снялись Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Скут Макнэри, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Бойд Холбрук, Чарли Тахэн, Дэн Фоглер, Джеймс Остин Джонсон и Норберт Лео Бац.

Трейлер фильма «Никому не известный»

Когда выйдет фильм «Никому не известный»

Премьера музыкального байопика «Никому не известный» запланирована на 25 декабря 2024 года.

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