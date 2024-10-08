Вышел трейлер фильма «Никому не известный» с Тимоти Шаламе

8 октября, 17:10
SearchlightPictures опубликовал трейлер фильма «Никому не известный» (A Complete Unknown). Картина Джеймса Мэнголда («Логан») рассказывает о творческом пути музыканта Боба Дилана и полемике вокруг его перехода к электрозвучанию.
В музыкальном байопике снялись Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Скут Макнэри, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Бойд Холбрук, Чарли Тахэн, Дэн Фоглер, Джеймс Остин Джонсон и Норберт Лео Бац.
Премьера музыкального байопика «Никому не известный» запланирована на 25 декабря 2024 года.