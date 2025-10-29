Видео
Никто этого не хочет 2 сезон сериал 2025: где смотреть
Фильмы и сериалы

29 октября, 18:05

1 мин.

Где смотреть 2-й сезон сериала «Никто этого не хочет»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Никто этого не хочет», реж. Ханна Фидель, Карен Мэйн, Грег Моттола и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Никто этого не хочет», реж. Ханна Фидель, Карен Мэйн, Грег Моттола и др., Netflix

23 октября вышли все десять эпизодов второго сезона сериала «Никто этого не хочет». По сюжету проекта девушка-агностик по имени Джоанна и выгнанный из синагоги раввин Ной пытаются построить отношения.

Кто снялся в сериале «Никто этого не хочет»

В сериале «Никто этого не хочет» снялись Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Люпе, Тимоти С. Саймонс, Джеки Тон, Пол Бен-Виктор, Стефани Фэраси, Това Фелдшух, Шерри Кола и Фриц Гордон.

Трейлер 2-го сезона сериала «Никто этого не хочет»

Где смотреть сериал «Никто этого не хочет»

Все эпизоды сериала «Никто этого не хочет» доступны для просмотра на платформе Netflix. В России проект можно найти на сторонних сайтах.

Ранее мы писали, каким получился фильм «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли.

Сериалы про любовь.10 сериалов о любви, которые точно останутся в памяти

Сериалы
