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Никто этого не хочет сериал 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:35

1 мин.

На Netflix вышел комедийный сериал «Никто этого не хочет»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Никто этого не хочет»
Фото Кадр из сериала «Никто этого не хочет»
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Сегодня, 26 сентября на платформе Netflix состоялась премьера комедийного сериала «Никто этого не хочет». По сюжету проекта девушка-агностик по имени Джоанна и выгнанный из синагоги раввин Ной пытаются построить отношения.

В романтической комедии снялись Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Люпе, Тимоти С. Саймонс, Шерри Кола, Джеки Тон, Пол Бен-Виктор, Эмили Эрлук, Стефани Фэраси и Това Фелдшух.

В сериале «Никто этого не хочет» десять эпизодов. Все они уже вышли и доступны к просмотру.

Трейлер сериала «Никто этого не хочет»

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