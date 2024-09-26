На Netflix вышел комедийный сериал «Никто этого не хочет»

Сегодня, 26 сентября на платформе Netflix состоялась премьера комедийного сериала «Никто этого не хочет». По сюжету проекта девушка-агностик по имени Джоанна и выгнанный из синагоги раввин Ной пытаются построить отношения.

В романтической комедии снялись Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Люпе, Тимоти С. Саймонс, Шерри Кола, Джеки Тон, Пол Бен-Виктор, Эмили Эрлук, Стефани Фэраси и Това Фелдшух.

В сериале «Никто этого не хочет» десять эпизодов. Все они уже вышли и доступны к просмотру.