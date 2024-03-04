НМГ запустила Экспериментальное творческое объединение для дебютантов киноиндустрии

Национальная Медиа Группа запускает Экспериментальное творческое объединение, сокращенно ЭТО, в рамках которого у дебютантов в киноиндустрии появится шанс проявить себя.

Участники ЭТО станут работать со своими идеями при поддержке холдинга. Если проект будет защищен успешно, то полнометражный фильм или полный сезон сериала запустят в производство. Премьера дебютных кинолент состоится на онлайн-платформах или в кинотеатрах.

Руководителем ЭТО станет директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа» Ким Белов, а оценивать работы дебютантов будет специальный контент-комитет НМГ.

«В условиях сложнейшего для всей индустрии вызова нам поставлена самая интересная задача — найти новые творческие кадры и протестировать их в условиях, приближенных к реальным производственным. Мы открыты к работе со студентами и дебютантами, заинтересованы и в идеях, и в людях и готовы задействовать все возможности холдинга для реализации проектов», — заявил Белов.