Сериал «Ночная сказка»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 24 сентября состоялась премьера четвертого эпизода сериала «Ночная сказка». Проект рассказывает о комиссаре полиции, желающего отомстить за смерть своего отца, и загадочной девушке, влюбленность в которую может помешать главному герою в его цели.

В сериале снялись Бурак Дениз, Су Бурджу Джошкун, Гюркан Уйгун, Месут Акуста, Эмель Чольгечен, Дениз Гюркан, Озлем Тюркад, Эрен Вурдем и Ирем Алтуг.

Трейлер сериала «Ночная сказка»

Расписание релиза эпизодов сериала «Ночная сказка»