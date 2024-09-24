Сериал «Ночная сказка»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 21:00
Сегодня, 24 сентября состоялась премьера четвертого эпизода сериала «Ночная сказка». Проект рассказывает о комиссаре полиции, желающего отомстить за смерть своего отца, и загадочной девушке, влюбленность в которую может помешать главному герою в его цели.
В сериале снялись Бурак Дениз, Су Бурджу Джошкун, Гюркан Уйгун, Месут Акуста, Эмель Чольгечен, Дениз Гюркан, Озлем Тюркад, Эрен Вурдем и Ирем Алтуг.
|1 серия
|3 сентября
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10 сентября
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|1 октября
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