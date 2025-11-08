Вышел тизер 2-го сезона сериала «Ночной администратор»

Prime Video опубликовал тизер второго сезона сериала «Ночной администратор». Режиссером продолжения проекта выступила Джорджи Бэнкс-Дэвис («Я ненавижу Сьюзи», «Каос»).

«Ночной администратор» рассказывает о жизни бывшего британского солдата Джонатана Пайна (Том Хиддлстон), который погружается в мир шпионажа. События второго сезона развернутся спустя восемь лет после финала первого сезона.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Ночной администратор»

В новом сезоне снялись Том Хиддлстон, Оливия Колман, Камила Морроне, Диего Кальва, Индира Варма, Пол Чахиди и Хейли Сквайрс.

Тизер 2-го сезона сериала «Ночной администратор»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Ночной администратор»

Премьера второго сезона сериала «Ночной администратор» пройдет 11 января 2026 года.