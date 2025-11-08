Видео
Ночной администратор 2 сезон: тизер и дата выхода — Том Хиддлстон
Фильмы и сериалы

8 ноября, 15:45

1 мин.

Вышел тизер 2-го сезона сериала «Ночной администратор»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ночной администратор», реж. Джорджи Бэнкс-Дэвис, Prime Video
Фото Кадр из сериала «Ночной администратор», реж. Джорджи Бэнкс-Дэвис, Prime Video

Prime Video опубликовал тизер второго сезона сериала «Ночной администратор». Режиссером продолжения проекта выступила Джорджи Бэнкс-Дэвис («Я ненавижу Сьюзи», «Каос»).

«Ночной администратор» рассказывает о жизни бывшего британского солдата Джонатана Пайна (Том Хиддлстон), который погружается в мир шпионажа. События второго сезона развернутся спустя восемь лет после финала первого сезона.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Ночной администратор»

В новом сезоне снялись Том Хиддлстон, Оливия Колман, Камила Морроне, Диего Кальва, Индира Варма, Пол Чахиди и Хейли Сквайрс.

Тизер 2-го сезона сериала «Ночной администратор»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Ночной администратор»

Премьера второго сезона сериала «Ночной администратор» пройдет 11 января 2026 года.

Ночной администратор, 1 сезон.Сериал «Ночной администратор» продлили на два сезона

Сериалы
