Сериал «Ночной администратор» продлили на два сезона

В 2016 году на экраны вышел сериал Сюзанны Бир «Ночной администратор», основанный на одноименном романе Джона ле Карре. Продолжения у проекта не планировалось, однако теперь издание Deadline сообщает, что сериал получит не только второй, но и третий сезон.

Том Хиддлстон и Хью Лори вернутся к своим ролям. Режиссером заявлен Джорджи Бэнкс-Дэвис («Я ненавижу Сьюзи»).

Продолжение «Ночного администратора» расскажет о событиях, которые произошли спустя восемь лет после финала первого сезона. Другие подробности сюжета пока неизвестны.

Съемки второго сезона начнутся во второй половине этого года. О точной дате релиза пока не сообщается.