Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии

Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии, которая неформально считается европейским аналогом «Оскара. Наибольшее количество номинаций (5) собрала картина Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» о режиссере, который пытается наладить отношения со своими дочерьми.
Номинанты на премию Европейской киноакадемии
Лучший фильм
- Afternoons of Solitude;
- «Пес божий»;
- «Или река или смерть!»;
- «Простая случайность»;
- «Маленькая Амели»;
- «Оливия и невидимое землетрясение»;
- «Рифеншталь»;
- «Сентиментальная ценность»;
- «Сират»;
- «Песни медленно горящей Земли»;
- «Звук падения»;
- «Сказки из магического сада»;
- «Голос Хинд Раджаб»;
- «С Хасаном в Газе».
Лучший режиссер
- Йоргос Лантимос («Бугония»);
- Оливер Лаше («Сират»);
- Джафар Панахи («Простая случайность»);
- Маша Шилински («Звук падения»);
- Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»).
Лучшая актриса
- Леони Бенеш («Героиня»);
- Валерия Бруни Тедески («Дузе»);
- Леа Друкер («Досье 137»);
- Вики Крипс («Люби меня нежно»);
- Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).
Лучший актер
- Серхи Лопес («Сират»);
- Мадс Миккельсен («Последний викинг»);
- Тони Сервилло («Помилование»);
- Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»);
- Идан Вайсс («Франц»).
Полный список номинантов представлен на сайте Европейской киноакадемии.
Когда состоится церемония награждения премии Европейской киноакадемии
Церемония награждения запланирована на 17 января.