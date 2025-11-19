Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии

Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии, которая неформально считается европейским аналогом «Оскара. Наибольшее количество номинаций (5) собрала картина Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» о режиссере, который пытается наладить отношения со своими дочерьми.

Номинанты на премию Европейской киноакадемии

Лучший фильм

Afternoons of Solitude;

«Пес божий»;

«Или река или смерть!»;

«Простая случайность»;

«Маленькая Амели»;

«Оливия и невидимое землетрясение»;

«Рифеншталь»;

«Сентиментальная ценность»;

«Сират»;

«Песни медленно горящей Земли»;

«Звук падения»;

«Сказки из магического сада»;

«Голос Хинд Раджаб»;

«С Хасаном в Газе».

Лучший режиссер

Йоргос Лантимос («Бугония»);

Оливер Лаше («Сират»);

Джафар Панахи («Простая случайность»);

Маша Шилински («Звук падения»);

Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»).

Лучшая актриса

Леони Бенеш («Героиня»);

Валерия Бруни Тедески («Дузе»);

Леа Друкер («Досье 137»);

Вики Крипс («Люби меня нежно»);

Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

Лучший актер

Серхи Лопес («Сират»);

Мадс Миккельсен («Последний викинг»);

Тони Сервилло («Помилование»);

Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»);

Идан Вайсс («Франц»).

Полный список номинантов представлен на сайте Европейской киноакадемии.

Когда состоится церемония награждения премии Европейской киноакадемии

Церемония награждения запланирована на 17 января.