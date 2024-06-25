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Носферату фильм 2024: трейлер и дата выхода, актеры — Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Носферату» с Биллом Скарсгардом и Лили-Роуз Депп

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Носферату»
Фото Кадр из фильма «Носферату»
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Focus Features опубликовал трейлер фильма Роберта Эггерса («Варяг») «Носферату» с Биллом Скарсгардом и Лили-Роуз Депп.

О планах режиссера снять второго ремейк одноименного немецкого экспрессионистского фильма 1922 года стало известно еще в 2015 году. Производство фильма несколько затянулось, но в итоге готическая история об одержимости девушки и страшного вампира все же выйдет на большой экран.

В картине снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Николас Холт, Эмма Коррин, Уиллем Дефо, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Пол А Мэйнард.

Премьера «Носферату» запланирована на 25 декабря.

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