Вышел трейлер фильма «Носферату» с Биллом Скарсгардом и Лили-Роуз Депп

Focus Features опубликовал трейлер фильма Роберта Эггерса («Варяг») «Носферату» с Биллом Скарсгардом и Лили-Роуз Депп.

О планах режиссера снять второго ремейк одноименного немецкого экспрессионистского фильма 1922 года стало известно еще в 2015 году. Производство фильма несколько затянулось, но в итоге готическая история об одержимости девушки и страшного вампира все же выйдет на большой экран.

В картине снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Николас Холт, Эмма Коррин, Уиллем Дефо, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Пол А Мэйнард.

Премьера «Носферату» запланирована на 25 декабря.