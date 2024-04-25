Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Новая заря аниме: идея, создатель Еситоси Синомия, дата выхода и сюжет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:30

1 мин.

Создатель будущего аниме-фильма «Новая заря» рассказал об идее проекта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Новая заря»
Фото Кадр из аниме «Новая заря»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В интервью Variety художник-мультипликатор Еситоси Синомия («Твоим именем», «Сад изящных слов») рассказал, что вдохновило его на полнометражный режиссерский дебют.

По словам художника, идея «Новой зари» впервые пришла к нему еще в 2016 году.

«Однажды по дороге в мастерскую мой ребенок выглянул в окно машины и закричал: «Я вижу море!». «Я понял, что солнечные панели, которые он заметил сквозь деревья, на самом деле выглядели как поверхность воды. В тот момент я подумал: «Следующее поколение будет также интерпретировать новый пейзаж Японии, хотя я относился к нему, скорее, негативно». Полагаю, с этого проект и начался».

«Новая заря» рассказывает о Кейтаро, живущим в закрытой фабрике по производству пиротехники. В какой-то момент главный герой решает оставить прошлое позади и начать новую жизнь.

Недавно издание Variety показало концепт-арты аниме «Новая заря». Премьера фильма запланирована на 2025 год.

Оглянись назад, аниме 2024. Вышел трейлер аниме-фильма «Оглянись назад»

Мультфильмы
0
Новости холдинга
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем