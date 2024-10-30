Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Новый год в Березовке фильм 2024: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Премьера комедии «Новый год в Березовке» состоится 7 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Новый год в Березовке», реж. Ольга Ланд / Огонь Продакшн, Ар Джи Бразерс Студио, онлайн-кинотеатр Okko
Фото Кадр из фильма «Новый год в Березовке», реж. Ольга Ланд / Огонь Продакшн, Ар Джи Бразерс Студио, онлайн-кинотеатр Okko
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

7 ноября в российский прокат выйдет картина «Новый год в Березовке». Режиссером фильма выступила Ольга Ланд, известная по работе над «Тайной «Белой вороны» и «Моделью».

По сюжету комедии в преддверии Нового года семейная пара Кошкиных планирует обокрасть соседей, однако они не предусмотрели, что в доме могут оказаться дети.

Кто снялся в фильме «Новый год в Березовке»

В картине снялись Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин и Константин Мурзенко.

Трейлер фильма «Новый год в Березовке»

9 фильмов для новогоднего настроения. 9 фильмов для новогоднего настроения

Фильмы
Новости холдинга
«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
Жулин сравнил Северную Корею со сталинской Москвой
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов
У армейцев появился лучший молодой игрок Азии, а Станкович превратил красно-белых в середняка РПЛ. Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
Турецкие СМИ сообщили о гибели российской туристки в Аланье
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии актера Ильина из «Интернов»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу