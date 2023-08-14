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Сегодня, 12:00

Новый промо-ролик сериала «Асока» подтвердил возвращение Энакина Скайуокера

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Асока».
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На минувшей неделе создатели очередного телешоу по вселенной «Звездных войн» выпустили пару коротких видео в поддержку грядущей премьеры. Промо-ролик сериала «Асока», опубликованный в воскресенье, содержит несколько любопытных кадров, в частности — флешбэков с участием Хейдена Кристенсена. Актер, известный как Энакин Скайоукер, вернется к знаковой роли, причем не в первый раз: после съемок в полнометражных фильмах саги он сыграл джедая в сериале «Оби-Ван Кеноби», вышедшем в прошлом году.

Напомним, что премьера проекта об ученице Энакина Скайокера запланирована на 23 августа: в этот день выйдут два первых эпизода, а всего их будет восемь. Асоку Тано играет Розарио Доусон, которая уже появлялась в этом образе в сериалах «Мандалорец» и «Книга Бобы Фетта». Кроме того, в актерском составе значатся Ларс Миккельсен («Шерлок»), Мэри Элизабет Уинстэд («Скотт Пилигрим против всех») и другие.

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