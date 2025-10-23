Майкл Фассбендер сыграет в новом сериале о семье Кеннеди

Сериал «Кеннеди» от Netflix запущен в производство. Об этом сообщило издание Variety. Главная роль в проекте досталась Майклу Фассбендеру, известному как Магнето в серии фильмов «Люди X». В новом проекте актер перевоплотится в Джозефа Кеннеди-старшего.

В качестве основы для биографической ленты создатели взяли историческую книгу Фредрика Логевалля «Джон Ф. Кеннеди: Становление совершеннолетним в американском веке, 1917-1956», в которой описываются события молодости будущего президента США.

Действие первого сезона начнется в 1930-х годах и расскажет о взлете семейной пары Кеннеди и их девятерых детей.

Проект уже окрестили «Короной» по-американски», так как сюжет новой картины очень напоминает британский биографический сериал о восхождении на престол королевы Елизаветы II.

Дата выхода сериала «Кеннеди» пока не объявлена.