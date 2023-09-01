Новый сезон «Настоящего детектива» выйдет в январе следующего года

В четверг стало известно, что четвертая часть популярной антологии не будет выпущена в этом году, как планировалось ранее. Теперь новый сезон «Настоящего детектива» значится в январском графике релизов, хотя точной даты премьеры по-прежнему нет. Одной из причин переноса стали продолжающиеся голливудские забастовки.

Напомним, новая глава «Настоящего детектива» получила подзаголовок «Ночная страна». Ее действие перенесет зрителей на Аляску, где двум женщинам-полицейским предстоит раскрыть загадочное исчезновение людей с исследовательской станции. Напарниц сыграют двукратная лауреатка премии «Оскар» Джоди Фостер («Молчание ягнят») и чемпионка мира по боксу Кали Реис.