Новый сезон «Пацанов» не выйдет до окончания забастовки сценаристов

Сегодня, 11:55
На своей странице в социальных сетях Эрик Крипке рассказал, что у четвертой части популярного сериала пока нет точной даты премьеры. Один из создателей «Пацанов» пояснил, что съемки завершились задолго до начала забастовки сценаристов, однако отдельные фразы часто переписываются на этапе постпродакшна и озвучки. Ранее ожидалось, что новый сезон «Пацанов» выйдет грядущей зимой.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!