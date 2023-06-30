Новый трейлер фильма «Дюна: Часть вторая» собрал свыше 4,5 миллиона просмотров

Сегодня, 12:45
Киностудия Warner Bros. в своем YouTube-канале представила новый трейлер фильма «Дюна: Часть вторая». За несколько часов количество просмотров превысило 4,5 миллионов.
В трехминутном ролике появились главные персонажи картины, включая Чани и Пола Атрейдеса, ведущего фрименов на бой с харконненами, убившими его отца. Герою Тимоти Шаламе в новой части предстоит сразиться и с Фейд-Раутом, наследником Харконнена. Последнего играет Остин Батлер.
В прокат «Дюна: Часть вторая» выйдет 3 ноября.
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