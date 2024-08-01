3 сезон аниме-сериала «О моем перерождении в слизь»: расписание выхода эпизодов

5 апреля стартовал третий сезон аниме «О моем перерождении в слизь». Сериал рассказывает о человеке, который был убит и перевоплотился в другом мире в слизь по имени Римуру.

Режиссером проекта выступил Ясухито Кикути, помощником режиссера стал Ацуси Накаяма. Сценарий аниме написал Кадзуюки Фудэясу, а за дизайн персонажей и монстров сериала отвечают Рема Эбата и Такахиро Кисида.

Расписание релиза эпизодов аниме «О моем перерождении в слизь»