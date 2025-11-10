Дата выхода сериала «Обнальщик»: расписание релиза эпизодов

10 ноября, 17:05
15 ноября в онлайн-кинотеатре Wink стартует сериал Бориса Акопова («На автомате») «Обнальщик». По сюжету талантливый айтишник Леша использует свое криптоприложение для отмывания денег, потому что его отец оказался в долгах и под преследованием бандитов.
В проекте снялись Александр Яценко, Елена Николаева, Федор Кудряшов, София Лопунова, Фархад Мухаметзянов, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова и Ван Шэнь.
|1 серия
|15 ноября
|2 серия
|15 ноября
|3 серия
|22 ноября
|4 серия
|29 ноября
|5 серия
|6 декабря
|6 серия
|13 декабря
|7 серия
|20 декабря
|8 серия
|27 декабря
Мику
Столько сериалов выходит, кто это все смотрит? У людей столько времени свободного есть ?
10.11.2025
Apple User c7c3d8
странно, что Кологривого нет
10.11.2025