В российский прокат вышла биографическая драма «Обнаженная муза Пьера Боннара»

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Сегодня, 21 марта состоялась российская премьера биографической драмы Мартена Прово («Как быть хорошей женой») «Обнаженная муза Пьера Боннара».

Фильм рассказывает об отношениях одного из величайших художников Пьера Боннара и его таинственной музы, имя которой скрывалось более 30 лет.

В картине снялись Сесиль де Франс, Венсан Макен, Стэйси Мартин, Анук Гринбер, Андре Маркон, Элен Александридис, Грегуар Лепренс-Ренге, Петер ван ден Бегин, Ивелин Амон и Сезар Домбой.

Фильм «Обнаженная муза Пьера Боннара» доступен к просмотру в российских кинотеатрах с 21 марта.