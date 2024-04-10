Критикам не понравился байопик про Эми Уайнхаус «Обратно во мрак»

В преддверии премьеры байопика про Эми Уайнхаус «Обратно во мрак» картину оценили критики — и она их не впечатлила. Фильм Сэм Тейлор-Джонсон получил всего 53% на Rotten Tomatoes на основе 17 рецензий.

В основном, критиков оттолкнул недостаток глубины и мрачности. По их мнению, «Обратно во мрак» показывает не реальную историю Эми Уайнхаус, а ее диснеевскую версию.

Кроме того, по мнению посмотревших фильм, он отражает лишь поверхностные факты из биографии певицы и автора песен, не стремясь представить зрителям более углубленный взгляд на жизнь Эми Уайнхаус.

Премьера картины «Обратно во мрак» пройдет 12 апреля.